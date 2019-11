L’Algérie a largement battu la Zambie sur le score de 5 buts à 0, dans le cadre des éliminatoires de la Can 2021, ce jeudi soir à Blida.

Le sélectionneur Djamel Belmadi a tout fait pour que l’Algérie ne prenne pas par-dessus la jambe la réception de la Zambie. Ses joueurs ont parfaitement négocié cette entrée en lice même si tout ne fut pas parfait, notamment en première période. Face à un bloc défensif zambien bien en place, les Fennecs ont eu du mal à trouver des espaces et à réussir des décalages dans ces premières minutes. C’est finalement Ramy Bensebaïni qui a débloqué la situation juste avant la pause (44e). Avant que les choses ne s’accélèrent en seconde période avec des buts de Belaili, Bounedjah (doublé) et Soudani. Notons que toujours dans ce groupe H, Botswana et Zimbabwe jouent ce vendredi.

Après cette superbe victoire en ouverture, l’Algérie fera un long déplacement au Botswana. Le match se joue lundi à Gaborone. La Zambie, de son côté, recevra le Zimbabwe le mardi.