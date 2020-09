Après un an d’interruption, les éliminatoires de la Can 2021 reprendront en novembre avec les 3e et 4e journées au programme. A deux mois de cette échéance, la Centrafrique, qui doit affronter le Maroc à deux reprises, a fait part de son inquiétude. D’après le quotidien marocain Al Massae, les Fauves du Bas-Oubangui feraient pression pour ne pas jouer le match aller, prévu le 9 novembre, au royaume chérifien. Mettant en avant la hausse du nombre de cas de coronavirus au Maroc, le pays de Geoffrey Kondogbia réclamerait la délocalisation du match sur terrain neutre, dans un pays tiers. Un courrier à la Caf aurait été envoyé en ce sens. Pour l’heure, il est trop tôt pour se projeter sur l’évolution de la situation sanitaire au Maroc et cette requête ne devrait pas aboutir dans l’immédiat. La manche retour est programmée pour le 12 novembre à Bangui.