Une délégation de la Caf, dirigée par son président Ahmad Ahmad, séjournera au Cameroun du 13 au 15 janvier 2020. Plusieurs séances de travail sur l’organisation du Chan 2020 et de la Can 2021 se tiendront avec le Cocan.

Quelle est la date du déroulement de la phase finale de la Can 2021 de football ? A un an de cet évènement majeur du sport roi africain, ni la Caf ni le Came­roun, pays hôte, ne sont en mesure de répondre à cette question.

Après que la décision de changer la date de la phase finale de la Can 2021 au Cameroun eut été entérinée, voilà que la Caf a décidé d’organiser une importante réunion le 15 janvier prochain à Yaoundé en présence des présidents et des sélectionneurs afin d’examiner ensemble le choix d’une nouvelle date pour cette compétition. Et en ce sens, la Caf a programmé une réunion de haut niveau à Yaoundé le mercredi 15 janvier 2020. «Cette réunion se tiendra en présence des différentes parties prenantes», a précisé Mouad Hajji, secrétaire générale de l’instance faîtière du football africain, dans des correspondances adressées aux membres du Comité d’organisation de la Can.

Ce qui est certain, c’est que le 15 janvier prochain, les choses seront tranchées au niveau de la Caf. Le président Ahmad Ah­mad, attendu aujourd’hui à Yaoundé, a annoncé qu’il prendra personnellement part à cette réunion. A cette occasion, les participants ne manqueront pas de faire le point sur les travaux de construction des infrastructures pour le Chan 2020 et la Can 2021, deux importantes compétitions dont l’organisation est confiée au gouvernement camerounais.

Des décisions importantes attendues

Du coup, lors de cette visite du patron du foot africain, d’importantes décisions seront annoncées. «Durant son séjour, la délégation aura d’importantes concertations et réunions avec les autorités du Cocan 2021 à l’issue desquelles d’importantes décisions relatives à l’organisation du Chan 2020 et de la Can 2021 au Cameroun seront prises», lit-on dans le communiqué.

Aussi, selon le même communiqué, la révélation des visuels du Chan 2020 aura ainsi lieu lors d’une soirée spectacle le 15 janvier. Ce sera en effet en présence des officiels de la Caf.

