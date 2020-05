Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, ne sait pas encore si la Can 2021 aura bien lieu en janvier. A cause de la pandémie du coronavirus, un gros flou entoure l’organisation de toutes les compétitions sportives dans le monde.

Le journal algérien Al Yawm Al Sabaâ, a révélé que la Confédération africaine de football (Caf) pense sérieusement à la possibilité de reporter la Can, prévue au Cameroun, en janvier 2021. Selon une source de la Caf ayant requis l’anonymat, le flou qui entoure le calendrier footballistique de 2020 a poussé l’instance africaine à étudier sérieusement cette option, indique le journal.

Ainsi, c’est la panique générale dans les couloirs de la Caf en raison de la Can 2021. La pandémie du Covid-19 a provoqué la mise à l’arrêt du football dans le continent africain et il devient difficile de disputer la compétition. Le président de la Caf a indiqué qu’aucune décision n’a été encore prise au sujet de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun.

Le Cameroun ne veut pas d’une Can en juin… ni dans un autre pays

Dans une interview accordée à la Deutsche Welle, le Malgache examine les implications de la pandémie de Covid-19 sur l’organisation du football sur le continent africain. Dans ce cadre, la question du report éventuel de la Can 2021 est posée, mais le dirigeant malgache temporise pour l’heure.

Une Can 2021 en… 2022 ?

La même source indique que les nations qualifiées à la prochaine Can 2021 n’auront pas le temps de se préparer pour le rendez-vous continental puisqu’il reste encore quatre journées à disputer dans la phase éliminatoire. Quant à l’option de reporter la Can 2021 en juin, comme ce fut le cas lors de la dernière édition en Egypte, le Cameroun a déjà exprimé son refus catégorique.

Face à cette situation, certains responsables de la Caf préconisent de faire jouer la Can dans un autre pays. Une option qui rencontrera également une opposition farouche du Cameroun qui a été déjà privé de la compétition en 2019 au profit de l’Egypte.

Pour le moment, tout laisse à penser qu’il sera difficile d’organiser la Can dans les délais en raison des quatre tours de qualifications qui restent encore à ce jour, ainsi que la tenue du tirage au sort et les préparations. De quoi privilégier la piste d’un report en 2022, ou l’organisation dans un autre pays en été 2021.