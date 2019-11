Seul local de la liste des 24 joueurs convoqués pour les deux premiers matchs des éliminatoires de la Can 2021 face au Congo Brazzaville et à Eswatini, les 13 et 17 novembre prochain, Moussa Ndiaye va enfin découvrir l’environnement de l’Equipe nationale A. Une belle récompense pour le meilleur joueur de la Can U20 et de la finale de l’Ufoa 2019, mais aussi un clin d’œil de Aliou Cissé au football local.

On reprochait souvent au sélectionneur de l’Equipe nationale A, Aliou Cissé, de zapper les locaux au moment de confectionner sa liste pour les différents rendez-vous internationaux. Mais pour ce début des éliminatoires de la Can 2021, où les Lions vont livrer deux matchs successifs, contre le Congo Brazzaville à Dakar et un déplacement contre Eswatini, les 13 et 17 novembre prochain, le coach a fait un clin d’œil au foot local.

En effet, dans sa liste de 24 joueurs dévoilée ce jeudi figure le défenseur d’Excellence Foot, Moussa Ndiaye. Seul local de la liste, celui qui a été meilleur joueur de la Can U20 et meilleur joueur de la finale de l’Ufoa 2019 à Thiès va enfin découvrir l’environnement de la Tanière. «Ça fait plaisir d’être sélectionné pour l’équipe A. C’est une source de motivation. Cela doit me pousser à travailler davantage», dira ce jeune défenseur polyvalent.

Une sélection très attendue à la suite des belles performances répétées par Moussa Ndiaye qui a été l’une des révélations du Mondial U20 en Pologne. Et cela, malgré les mauvais résultats de l’Equipe nationale locale, éliminée pour la troisième fois du Chan.

Ces mauvais résultats semblent avoir plombé les chances de sélection des locaux. «Il faut que nos Equipes nationales puissent se qualifier dans les compétitions africaines. On ne s’est pas qualifié au Chan pour la troisième fois d’affilée par exemple. C’est un problème», déplore le technicien sénégalais. Qui ouvre une parenthèse pour saluer la belle performance de l’Equipe nationale U17, qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial brésilien, après deux victoires en autant de sorties.

Au-delà du pensionnaire d’Excellence Foot, Aliou Cissé a fait appel à deux autres nouveaux joueurs. Il s’agit de l’excentré gauche Baba Thiam qui évolue à Kasimpasa, en Turquie, et de Naby Sarr, défenseur central de Charlton, en Cham­pionship. Pour le reste de la liste, le sélectionneur a fait confiance au même groupe qui a disputé le match amical contre le Brésil (1-1) le 10 octobre dernier à Singa­pour. A l’exception de Diao Baldé Keïta qui a demandé à rester auprès de sa femme qui devrait accoucher prochainement.

Notons que les poulains de Aliou Cissé entreront en regroupement le 10 novembre à Saly. Ils n’auront pratiquement que deux jours de préparation avant de jouer les Diables Rouges.

