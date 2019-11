Après la Can 2019, l’Equipe nationale va disputer son premier match officiel. Ce sera contre le Congo, ce soir au stade Lat Dior de Thiès pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Can 2021. Une rentrée des classes très attendue par le «Sénégal du foot».

Par Woury DIALLO

L’Equipe nationale effectue aujourd’hui sa première sortie pour les éliminatoires de la Can 2021 face au Congo au stade Lat Dior de Thiès. Une rentrée des classes pour le sélectionneur, Aliou Cissé, et ses hommes dans cette nouvelle aventure qui mène à la phase finale de la Can 2021, prévue au Cameroun. Une première sortie officielle après la dernière Coupe d’Afrique des Nations, en Egypte où les Lions ont été finalistes. Un parcours au goût inachevé après un nouvel échec dans la conquête du premier titre continental.

Avec un statut de favoris devant le Congo, les Lions devront assumer et assurer le spectacle en offrant une belle prestation au «Sénégal du foot». Comme ce fût le cas lors de leur première et dernière sortie dans la Cité du Rail, face à Madagascar (3-0), pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la Can 2019. Car au-delà de la victoire qui s’impose à la bande à Sadio Mané, cette première sortie face aux «Dia­bles Rouges» sera très attendue. Autant sur le plan national que sur le plan international. Avec quasiment le même groupe qui a disputé la Can 2019, «Coach Aliou» entend surfer sur la même vague qui a permis aux Lions d’occuper pendant plusieurs mois, la tête du classement africain. Un costume de favori qu’il faudra arborer avec beaucoup de fierté et d’humilité. Surtout que lors de la dernière sortie des Lions en amical face au Brésil (1-1), la bande à Sadio Mané n’a pas manqué de rassurer le «Sénégal du foot», sur l’envie et la détermination qui les animent. Après avoir su rivaliser avec l’une des meilleures Na­tions de la planète, il s’agit pour le vice-champion d’Afrique d’imprimer sa marque et annoncer ses ambitions dans cette nouvelle aventure africaine. D’ailleurs, le nouveau cap tracé par le technicien sénégalais et ses joueurs est de répondre désormais présent à chaque grand rendez-vous du ballon rond mondial. Pour cela, il urge de répondre présent lors de chacune des sorties. Autant sur la scène africaine, qu’internationale. Le premier acte sera posé ce soir au stade Lat Dior de Thiès, avant le déplacement le 17 novembre prochain, à Eswatini.

