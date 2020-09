Après l’aval de la Fifa, ça s’accélère dans les différentes sélections pour la suite des éliminatoires de la Can 2022 en novembre prochain. Des matchs amicaux sont déjà calés pour les dates Fifa d’octobre et le Sénégal n’est pas en reste avec la Mauritanie comme sparring-partner.

La Fifa a donné son aval pour la fin de la longue période d’inactivité des sélections africaines à cause de la pandémie liée au coronavirus.

Pour jouer la suite des éliminatoires de la Can 2022 , 3e et 4e journées, en novembre prochain, les pays concernés mettent les bouchées doubles pour peaufiner leur préparation. C’est ainsi que certains pays ont déjà choisi des adversaires pour la fenêtre Fifa d’octobre.

Commençons par le pays-hôte le Cameroun qui joue le Soudan du Sud, le 10 octobre à Yaoundé. A priori, les hommes de Toni Conceiçao disputeront dans la foulée un second test contre un adversaire encore à déterminer.

La Tunisie a choisi le Soudan et le Nigeria pour des rencon­tres calées respectivement le 9 octobre à Tunis et le 13 octobre en Autriche. Justement concernant les Super Eagles, qui seront aussi en stage en Autriche, ils joueront le 9 octobre contre la Côte d’Ivoire. D’ailleurs c’est dans la même capitale autrichienne que les champions d’Afrique vont peaufiner leur préparation. Les Fennecs d’Algérie n’ayant pas encore annoncé les noms de leurs adversaires.

Au programme toujours de ce mois d’octobre, le Gabon va jouer le Bénin. Un match dont la date n’est pas encore connue mais qui devrait se tenir aux Pays-Bas.

Plus de près de chez nous, les Requins Bleus du Cap-Vert affrontent Andorre le 7 octo­bre. Quant à La Zambie, elle va jouer les Emirats Arabes Unis.

La Mauritanie annonce le Sénégal

Quid des Lions du Sénégal qui préparent leur double confrontation contre la Guinée-Bissau en novembre ? L’adversaire de la bande à Sadio Mané devrait être les Mourabitounes si on se fie au tweet de la Fédération mauritanienne de football qui annonce ce vendredi un match amical avec le Sénégal le 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès. En attendant une officialisation côté sénégalais, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, s’est voulu prudent. «Franchement, je ne peux ni confirmer ni infirmer», a-t-il confié à l’Aps. Avant d’ajouter : «Oui, nous envisageons sérieusement de jouer un match amical en octobre.»

Rappelons que les éliminatoires s’achèveront en mars 2021 avec les 5e et 6e journées au menu. Ensuite les sélections africaines vont se tourner vers le Mondial 2022 avec les deux premières journées des éliminatoires programmées en mai-juin 2021, les 3e et 4e en août-septembre et les deux dernières en octobre. Les barrages étant calés en novembre 2021.