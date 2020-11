Grosse sensation hier dans le groupe L, avec l’exploit réalisé par la Sierra Leone. Menés 0-4, les Lone Stars ont rattrapé les Super Eagles (4-4) dans un match fou, fou…

Enorme déception pour le Nigeria ! En tête 4-0 après une demi-heure de jeu, les hommes de Gernot Rohr ont été rattrapés par la Sierra-Leone (4-4) et ils ont concédé un match nul qui fait tache ce vendredi à domicile à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Can 2021.

Pourtant, Iwobi a très vite ouvert le score (4e), puis l’inévitable Osimhen a fait le break en reprenant au second poteau un centre de Sanusi (21e). L’ancien Lillois a ensuite remisé vers Iwobi, auteur d’un doublé sur une sublime frappe instantanée de l’extérieur de la surface (27e). Dans la foulée, Chukwueze enfonçait le clou au terme d’un superbe numéro côté droit (29e).

Mais malgré la réduction du score de Quee avant la pause (41e), on pensait que les Super Eagles se dirigeaient vers un carton en seconde période. C’est tout le contraire qui s’est produit !

Moins efficaces, à l’image de Osimhen, les Nigérians ont concédé deux buts de Kamara (72e) puis Bundu (80e) qui ont totalement relancé le suspense, avant que Kamara ne profite d’une passe en retrait ratée pour arracher l’égalisation en signant un doublé à la 86e minute.

Quelle «remontada» de la part des Leone Stars ! Ce scénario complètement dingue marque un coup d’arrêt pour le Nigeria qui reste néanmoins solide leader du groupe avant le match retour de ce mardi. Mais le Bénin pourra se rapprocher en cas de succès contre le Lesotho samedi.