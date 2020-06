La Guinée ne compte pas du tout partager l’organisation de la Can 2025. Et comme déjà indiqué à plusieurs reprises, le pays estime être capable d’abriter le tournoi, tout seul.

Le plus souvent au front, Sanoussy Bantama Sow, ministre des Sports, l’a réitéré ce mercredi au cours d’une rencontre avec le Cocan (Comité d’organisation de la Can).

«Organiser la Can c’est un méga projet, chacun doit s’impliquer. L’organisation de cette compétition fera beaucoup d’emplois, c’est un développement pour le pays. La Guinée n’a jamais organisé une Can ; on va le faire et on ne se cachera pas derrière quelqu’un pour ça. Nous pourrons donc organiser en 2025», a t-il indiqué.

A 5 ans de l’événement, aucune réalisation visible

Du coup, Bantama Sow balaie une nouvelle fois les rumeurs d’une co-organisation de la compétition (souvent évoquée avec le Sénégal). Cependant à 5 ans de l’événement, aucune réalisation visible. Et de nombreux observateurs affichent leur scepticisme.

Par ailleurs, notons que Bantama Sow a été reconduit à la tête du Département des Sports à la suite du dernier remaniement ministériel.

Faut rappeler que le président de la Fédération guinéenne de foot avait lui émis l’idée d’une co-organisation avant d’être freiné par sa tutelle.

