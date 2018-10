En perspective des éliminatoires de la Can de beach soccer «Egypte 2018» du 8 au 14 décembre, la sélection nationale du Sénégal a bouclé un 1er stage de préparation en régime externat du 25 au 30 septembre 2018. Entamant la seconde phase de cette préparation ce mardi et jusqu’à samedi prochain, le staff technique cible trois adversaires pour disputer des matchs amicaux.

Un regroupement interne et externe ne suffit pas pour préparer une Can de beach soccer. C’est l’argument du sélectionneur, Ngalla Sylla, qui demande qu’on lui trouve des matchs amicaux en vue de la prochaine Can en Egypte. L’Ouganda, le Ghana et le Cap-Vert sont les trois adversaires ciblés par le sélectionneur qui a saisi la Direction technique nationale de la question en lui adressant une correspondance dans ce sens. «Il nous faut ces matchs amicaux pour peaufiner notre stratégie. La Direction technique s’en charge et nous attendons éventuellement ces trois adversaires que nous cherchons à inviter au Sénégal», a indiqué l’ancien joueur de la Douane qui trouve que ses protégés «n’ont pas suffisamment de matchs dans les jambes».

«Le championnat est à l’arrêt depuis mai dernier. On n’a eu à jouer que neuf matchs. Alors qu’il y a des joueurs qui se sont retrouvés soit avec 6 voire 7 à 8 matchs dans les jambes. Cela est insuffisant. Bien qu’on joue chaque week-end à travers des tournois, les adversaires que nous croisons là-bas sont de moindre envergure. Il nous faut donc ces matchs amicaux pour combler le gap», justifie le technicien.

Champion d’Afrique en titre, les Lions du beach soccer se préparent à défendre leur titre. Ce sera à l’occasion de la prochaine Can en Egypte en décembre prochain. En direction de cette compétition, le staff technique des Lions de beach soccer avait concocté une liste de 20 joueurs pour un regroupement en externe qui avait débuté mardi sur la plage de Diamalaye jusqu’en fin de semaine. Les joueurs qui composent cette liste sont en majorité issus de l’Equipe du Sénégal sacrée championne d’Afrique à Lagos lors de la dernière Can.

«On a un groupe de 20 joueurs d’où sortiront 12 joueurs pour la prochaine Can», a renseigné le Manager général Ibrahima Ndiaye «Chita» au bout du fil. Parlant de la liste des présélectionnés, il informe que des expatriés viendront s’y rajouter. Ces derniers sont attendus pour rejoindre la sélection en novembre prochain. Il s’agit de l’ancien défenseur de l’Us Ouakam et du Jaraaf, Mamadou Sylla qui évolue au Liban, du portier de Real Munster en Allemagne, l’expérimenté Al Seyni Ndiaye et son coéquipier, Vieux Saher Thioune et Pape Demba Ndour qui joue en Suisse. Tous ces joueurs attendent de finir les compétitions avec leur club pour rejoindre la Tanière. Parlant de l’avant-centre, vice-capitaine des Lions, Babacar Fall, qui viendra s’ajouter au groupe, «Chita» informe qu’il est laissé à la disposition de son club, Diamono de Fatick, pour effectuer la préparation hivernale en vue de la prochaine saison de football.

ambodji@lequotidien.sn