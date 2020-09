La candidature du Sénégal à l’organisation de la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de beach soccer a été retenue par la Confédération africaine de football (Caf) qui a réuni son Comité exécutif, ce jeudi, par visioconférence. «Le Sénégal est désigné pays hôte de la Can», rapporte le communiqué issu de la réunion du Comité exécutif et repris par l’Aps.

Les Lions ont remporté à cinq reprises la Can de beach soccer.

Les dirigeants du football de plage avaient sollicité les autorités pour une candidature du Sénégal après le désistement de l’Ouganda.

En attendant de connaître les dates officielles de la compétition, la Caf a confirmé que les finalistes de la compétition représenteront le continent à la Coupe du monde de la discipline prévue en Russie.

L’Ag élective de la Caf pour le 12 mars 2021 à Rabat

L’autre décision prise concerne l’Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football (Caf) qui aura lieu le 12 mars prochain à Rabat (Maroc). L’ouverture des candidatures pour les postes de président et membres du Comité exécutif est prévue ce vendredi tandis que la clôture est programmée deux mois après, précisément le 12 novembre, informe le communiqué. A la veille de l’élection, les fédérations membres de la Caf seront informées du nom des candidats à la présidence et au Comité exécutif de la Caf, ajoute la même source.

Interrogé lors d’une conférence de presse organisée à l’issue du Comité exécutif sur sa candidature, le président Ahmad a fait savoir qu’il y a plus urgent en ce moment dans le quotidien du football africain. Le président de la Caf a rappelé qu’il va faire un bilan du travail effectué avant de demander l’avis aux gens qui avaient porté sa candidature en 2017.

Coupes africaines : les demi-finales en octobre

Nouveau report pour les demi-finales de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la Confédération ! Désormais, les demi-finales de Ldc Al Ahly-Wydad Casablanca et Zamalek-Raja Casablanca sont programmées pour les 17-18 octobre pour l’aller au Maroc et les 23-24 octobre pour le retour en Egypte). La finale aura ensuite lieu le 6 novembre dans un pays à déterminer en fonction de l’identité des finalistes. En Cdc, les demi-finales (sur un seul match) sont programmées pour le 19 et 20 octobre au Maroc et la finale aura lieu le 25 octobre à Rabat.