La Tunisie n’a éprouvé ce vendredi aucune difficulté pour décrocher son billet pour la finale de la Can handball 2020. Il n’y a pas eu de surprise aujourd’hui à Rades. La finale de la Can 2020 de handball opposera la Tunisie à l’Egypte.

La demi-finale face à l’Angola a tourné hier à la démonstration avec une victoire finale de 39 à 23. A la mi-temps, les Tunisiens avaient déjà pris le large avec pas moins de 14 buts d’écart. Auteurs d’une belle prestation, les coéquipiers de Missaoui ont surclassé leurs adversaires en première période (21/07). En finale, les Tunisiens retrouveront comme attendu leur éternel rival sur le plan continental, l’Egypte.

Dans l’autre demie, l’Egypte a battu l’Algérie 30 à 27. Les Egyptiens ont souffert pendant les 40 premières minutes de la rencontre. Ensuite, ils ont pris six buts d’avance et géré les derniers instants du match.

La finale de la Can handball 2020, qui sera disputée dimanche à la salle omnisports de Rades, aura comme enjeu une place aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Africatopsports