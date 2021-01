La 22è édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans aura lieu du 14 Février au 04 Mars prochain en Mauritanie. 12 nations africaines participent notamment à la compétition. Pour une première en terre mauritanienne, le pays a retenu deux villes et trois stades pour les diverses rencontres de la compétition. Il s’agit entre autres des villes de Nouakchott ; capitale du pays et Nouadhibou. Zoom sur les stades retenus pour accueillir les rencontres de la compétition.

Le Stade Cheikha Ould Boïdiya de Nouakchott

Construit en 1968 et ouvert en 1969, le Stade Cheikha Ould Boïdiya a été baptisé « Stade de la capitale » à son ouverture. Il est devenu Stade Cheikha Ould Boïdiya en 2012 à la suite des travaux de réfection pour l’éclairage du Stade. D’une capacité de 8200 places assises et doté d’une pelouse naturelle, ce stade très souvent utilisé par la sélection nationale mauritanienne servira pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui aura lieu en Février prochain. En Janvier 2019, de nouveaux travaux ont été lancés pour l’agrandissement du Stade pour l’évènement sportif en vue. Le stade passe désormais à 8700 places assises pour permettre à plus de monde de prendre place à cette compétition. La rénovation est terminée et le stade est fin prêt pour le tournoi.

Le Stade olympique de Nouakchott

Le Stade Olympique de Nouakchott est le second stade de la capitale retenu pour la compétition. Les travaux de construction de ce stade ont débuté en 1980 et le stade a été livré en 1983. Doté d’une pelouse synthétique, le stade a connu une rénovation dans l’année 2002. Depuis lors, le Stade Olympique de Nouakchott également doté d’une piste d’athlétisme a une capacité de 10000 places assises. Accueillant les matchs à domicile de bien de clubs sénégalais, il sera affecté à l’un des trois groupes de la CAN U20 2021 pour ses matchs qui seront aussi accessibles sur excelsior.be. A l’heure actuelle, le stade a fait quelques toilettes supplémentaires et donc fin prêt pour accueillir le tournoi qui va débuter dans quelques jours en terre mauritanienne.

Le Stade municipal de Nouadhibou

Le stade municipal de Nouadhibou est le dernier stade retenu pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se tiendra cette année. Le Stade municipal de Nouadhibou accueille les matchs à domicile du FC Nouadhibou ; club phare du pays ainsi que l’ASC SNIM un club notoire. Le stade est d’une capacité de 10300 places assises. Pour la compétition qu’elle est prête à abriter, l’enceinte est en réfection depuis l’année 2020. Il s’agit d’une rénovation totale qui comprend l’agrandissement ainsi que le changement de la pelouse afin de permettre aux athlètes de mieux jouer au football. Pour l’heure, les travaux continuent. La fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM) annonce la réception du Stade pour la fin de ce mois de Janvier soit deux semaines avant le début de la compétition