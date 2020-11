Le tournoi U20 qualificatif de l’Ufoa A débute cet après-midi à Thiès avec les Lion­ceaux qui ouvrent le bal face à la Sierra-Leone, à 16h dans la Poule A. Un tournoi regroupant 6 équipes avec une seule place qualificative pour «Mauritanie 2021».

Le tournoi U20 de l’Ufoa A va démarrer ce vendredi, à 16h, au stade Lat Dior de Thiès, avec le match Sénégal-Sierra Leone, deux pays qui partagent la même poule avec la Gambie.

L’enjeu de ce tournoi que le Sénégal accueille du 20 au 29 novembre, est une qualification pour la prochaine Can que la Mauritanie va abriter en 2021. Du coup, la bataille sera âpre si on sait que 6 équipes sont en lice pour une seule place qualificative que le Sénégal ne veut lâcher pour rien au monde.

Et pour y arriver, le coach des U20, Youssouph Dabo, a ratissé large en dévoilant une liste de 28 joueurs. Une liste assez intéressante avec les présences de Alpha Dionkou, Dion Lopy et autres. Ce dernier qui sera le capitaine, est très attendu et se dit conscient de l’enjeu.

«Notre objectif est clair, on veut participer à la prochaine Can en Mauritanie. Et pour cela, il faut qu’on remporte la victoire finale. Nous sommes prêts pour affronter nos adversaires», rassure à wiwsport le finaliste malheureux de la dernière édition au Niger. Qui ajoute : «Tout se passe bien. Le groupe est serein et il y a tout ce qu’il faut. Nous avons fait une très bonne préparation et nous sommes impatients de le prouver sur le terrain. Nous sommes là pour le Sénégal. L’essentiel est que tout le monde soit au même niveau, locaux comme expatriés, pour pouvoir avancer ensemble et gagner ensemble.»

Pour la Poule B, les débats débutent demain samedi avec les affiches Mali-Guinée Bissau et Guinée-Mauritanie. Le Sénégal retrouve les terrains dimanche face à la Gambie.