Le stade international du Caire a été ce vendredi le théâtre du match d’ouverture de la Can U23 2019 qui a opposé l’Egypte au Mali. Un match qui a tourné en faveur du pays organisateur. En toute solidité, les jeunes Pha­raons ont battu les Aigles sur la plus petite des marques.

Devant leur public, les jeunes Egyptiens n’ont pas fait les choses à moitié sur le plan défensif et ont été efficaces offensivement. Cet ensemble leur a permis d’épingler le Mali et de commencer la compétition de façon parfaite.

Après un match équilibré au marquoir dans les 20 premières minutes, les Pharaons ont pris l’avantage à la 29ème minute sur une tête de Mostafa Mohamed. Ils n’ont pas eu à forcer leur talent, mais ont rassuré pour cette première sortie. Malgré les offensives des jeunes Maliens, les Pharaons ont su rester infaillibles et irrésistibles. Le score restera finalement inchangé et ils enregistrent leur première victoire dans le tournoi.

A l’arrivée, avec ce succès étriqué, mais important, l’Egypte débute la compétition de la plus belle des manières.

Lors de la 2ème journée de groupe, l’Egypte sera opposée au Ghana lundi prochain. Le même jour, le Mali devra se relancer face au Cameroun.

Pour les poules, l’Egypte, pays organisateur, est dans le groupe A, logé au Stade international du Caire, avec le Mali, le Cameroun et le Ghana.

Le Nigeria, tenant du trophée, évoluera dans le groupe B avec la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Zambie. Cette seconde poule se jouera au stade de l’Académie militaire du Caire.

Les trois équipes médaillées seront qualifiées pour la phase finale des Jeux olympiques 2020 à Tokyo. La Can U23 se tient du 8 au 22 novembre.