Le maître mot à la dernière journée de la Can U23, qui sera jouée ce vendredi au Stade International du Caire, sera forcément de gagner pour la 3ème place qualificative aux Jo 2020 pour les équipes de l’Afrique du Sud et du Ghana, et le titre continental pour l’Egypte et la Côte d’Ivoire, qui ont déjà leur ticket olympique en poche.

Ce sera un match ouvert sans grande pression que celui de devoir finir en beauté, annoncent les deux entraîneurs, Souhailo Haidara et Shawky Gharib. «Oui, nous voulons terminer en beauté et on espère que la pression sera sur les Egyptiens», indique Souhailo Haidara.

Shawky Gharib, le coach égyptien, veut lui finir avec un sans-faute en gagnant tous ses cinq matchs et rendre «ce que le Peuple égyptien est en train de donner à cette génération». «Nous ne sommes pas encore rassasiés, et avec cette équipe, nous avons les éléments pour gagner ce titre continental», a-t-il dit.

L’ambition de ne pas être venu pour rien anime les deux équipes de l’Afrique du Sud et du Ghana ayant échoué lors des demi-finales. «Ce sera triste de rater cette dernière possibilité de qualification aux Jeux Olympiques», lance le capitaine ghanéen Yaw Yeboah.

«Nous ferons tout pour décrocher cette qualification», a indiqué le capitaine des Black Meteo­rits. Le Ghana qui a gagné en 1992 la première médaille africaine en football (Barcelone), est resté hors des Jo depuis Athènes 2004.

