Tarek Bouchamaoui a demandé à la Fédération Tunisienne de Football d’appuyer sa candidature à la présidence de la Confé­dération africaine de football, rapporte l’agence Tap. «J’ai l’honneur de vous confirmer ma décision de me présenter aux élections à la présidence de la Caf et de solliciter par la présente votre appui et soutien à ma candidature afin de lui garantir toutes les chances de succès», a écrit Bouchamaoui, dans une lettre adressée à la Fédé tunisienne.

Un appui de 26 Fédérations

«Je considère que cette échéance électorale constitue une opportunité pour la Tunisie de présider cette grande institution et que notre habituelle étroite collaboration nous permettra de continuer à défendre les intérêts du football national et régional dans un environnement de plus en plus complexe sur la scène internationale», a ajouté le candidat tunisien.

Selon les dernières informations, Bouchamaoui a bénéficié, jusque-là, de l’appui de 26 Fédérations. Rappelons que la Caf tiendra son Assemblée générale élective le 12 mars 2021 à Rabat. Le président sortant Ahmad n’a pas encore déclaré sa candidature.