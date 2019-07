Moins de candidats que ceux de l’année dernière vont subir à partir d’aujourd’hui les épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem). En effet, pour cette année, ils seront 189 020 candidats, indique un document de la Direction des examens et concours (Dexco) du ministère de l’Education nationale parvenu hier au journal Le Quotidien. Contraire­ment au nombre de l’année scolaire 2017-2018 qui était de 194 254, soit «5 234candidats de moins». 106 583 filles vont composer sur toute l’étendue du territoire national en compagnie de 82 437 garçons.

Toujours pour la session de 2019, il y aura «8 centres de plus, 6 jurys de moins» qu’en 2018. Ainsi, on peut noter d’après le ministère de l’Educa­tion nationale, qu’il y a cette année 1 085 centres contre 1 077 en 2018. Le contraire est noté pour les jurys avec une réduction cette année (1 217) contre 1 223 en 2018.

L’Académie de Thiès enregistre le plus de candidats (33 862)). Elle est suivie par celle de Pikine-Guédiawaye qui verra 26 442 candidats composer dans les centres d’examen relevant de sa compétence. Dakar avec ses 17 595 candidats occupe la troisième place en termes de nombre de candidats recensés.

Thiès a le plus de centres (159) et de jurys (187), suivie par Ziguinchor qui compte 106 centres d’examen et 111 jurys.

