Un mois après la démission de Rui Aguas, le Cap-Vert tient enfin son nouveau sélectionneur. Il s’agit de Pedro Leitao, ancien international et sélectionneur adjoint.

Surnommé Bubista, Leitao a joué à 28 reprises avec les Requins Bleus. Avec un trophée de la Coupe Amilcar Cabral en 2000. Agé de 49 ans, il a également été adjoint sur le banc du Cap-Vert pendant les éliminatoires de la Can 2013.

Titulaire d’une Licence C Caf, Leitao a porté les couleurs de Badajoz en Espagne et à l’Asa en Angola durant sa carrière. Il débutera sur le banc du Cap Vert dès le mois de mars en éliminatoires de la Can 2021. Les Requins Bleus sont actuellement 3èmes de leur groupe de qualifications derrière le Mozambique et le Cameroun.