Un ouf de soulagement ! Les populations de Tambacounda l’ont poussé, hier matin, après l’annonce des résultats rendus publics sur les prélèvements faits sur le citoyen français décédé hier mardi lors de son évacuation après un séjour à Gouloumbou. L’individu était suspecté de porter le virus. Seulement, les conclusions se sont révélées négatives, au grand bonheur des populations.

A ce jour, a tenu à préciser le médecin-chef de la région médicale, Dr Bayal Cissé, «il n’y a pas de cas confirmé de coronavirus noté dans la région de Tamba­counda. Les populations peuvent se tranquilliser». C’est le message servi d’emblée à la presse qui faisait le pied de grue dans l’enceinte de la structure sanitaire.

Les résultats des prélèvements effectués hier sur le touriste français, décédé lors de son évacuation à l’hôpital et dont la situation avait créé une panique, se sont révélés négatifs, renchérit le médecin-chef de région. Depuis 23h hier, l’institut Pasteur a rendu les résultats. Ils sont négatifs.

Toutefois, le médecin-chef de région se félicite de la diligence et de la promptitude dont ont fait montre les professionnels de santé depuis la survenue de la situation. «Ça montre aussi combien le système mis en place pour faire face à l’épidémie est efficace et performant.» Il appelle les populations à garder le calme et à savoir qu’outre le Covid-19, toutes les autres maladies à potentiel épidémique sont surveillées.

Seulement, Dr Bayal Cissé rappelle que la prévention reste toujours de mise. Il faut veiller à se laver proprement les mains à chaque fois que de besoin.