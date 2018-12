La zone militaire numéro 5 de Ziguinchor annonce avoir neutralisé lundi un malfaiteur soupçonné d’être à l’origine de plusieurs exactions perpétrées récemment contre les populations de cette zone sud du Sénégal. Le mis en cause a été tué au cours d’une course-poursuite avec les forces de défense et de sécurité qui le traquaient depuis quelques jours, annonce un communiqué signé du colonel Khar Diouf, commandant de la zone militaire numéro 5. Sa présence avait été notée dans cette zone depuis la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2018. Il est présenté comme l’auteur de plusieurs exactions contre les populations locales, notamment le 27 octobre à Teubi (sortie nord de Ziguinchor) et le 3 novembre au croisement Marsassoum, à Mampalago, dans le département de Bignona. «Soucieuse de préserver la sécurité et la quiétude des populations, peut-on lire, les forces de la zone militaire 5 ont engagé une traque contre ce malfaiteur. Ce dernier, sentant la pression, avait traversé le fleuve pour se réfugier au sud de la zone d’action entre Camaracounda, Guidel et Pouboss», des localités du département de Ziguinchor.

Aps