Pour la vérification des parrainages, il faudra une modification du Code général des collectivités territoriales. C’est en substance qu’a indiqué le directeur de la Formation et de la communication à la Direction générale des élections (Dge). D’après Casimir Demba Cissé, si l’article L57 du Code électoral est une disposition commune à toutes les élections, la particularité des modalités d’organisation des élections locales fait qu’on doit modifier les dispositions relatives aux élections des conseillers municipaux et départementaux. «Il n’y a pas de possibilité de contrôle de parrainages pour les locales parce que cela n’existe pas dans le code électoral», a précisé hier M. Cissé.

Pour régler cette question, la Dge appelle une fois de plus les acteurs politiques aux concertations sur le processus électoral. Une pique au Pds qui boycotte le dialogue politique mais représenté hier par Doudou Wade et Woré Sarr. «Si nous voulons aller aux élections locales, il nous faudra nous asseoir pour discuter ensemble des modalités, parce qu’il faudra les définir en tirant les leçons qui sont de très bonnes leçons, vécues au niveau du Conseil constitutionnel lors de la Présidentielle. Si nous n’acceptons pas de discuter de cela, si nous ne disons pas que c’est nous qui devons définir les modalités consensuelles pour que le parrainage soit un bond en avant pour notre démocratie, on va revivre la même chose. Pour ça, il faudra que l’on arrête de se regarder en chiens de faïence», a-t-il invité.