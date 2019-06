Il n’a pas fallu beaucoup de temps pour remplacer Aliou Sall, qui a rendu le tablier hier soir. Cheikh Ahmed Tidiane Ba vient d’être nommé par le président Macky Sall, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’aprés Dakaractu. Celui qui était jusque-là, Directeur général des Impôts et Domaines, remplace Aliou Sall qui a démissionné hier.

Nommé à la tête de la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID), en novembre 2014, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ est un pur produit de la maison. Avec Cheikh Bâ, la Direction générale des Impôts et des Domaines a su relever le défi avec une progression spectaculaire, en termes de mobilisation de recettes fiscales et non fiscales.

Avec Cheikh Bâ, la Direction générale des Impôts et des Domaines a su relever le défi avec une progression, en termes de mobilisation de recettes fiscales et non fiscales.

L’enfant de la Médina a impulsé comme sacerdoce, un engagement sans faille de ses services et un culte de la performance qui ont permis de passer de 800 milliards de francs Cfa en 2013 à un plus de 1 200 milliards en 2017, n’eût été la décision du Président Macky Sall de ne pas répercuter la hausse du prix du baril sur le prix de l’énergie et des hydrocarbures.