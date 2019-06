Lundi, un pays africain va quitter la Coupe du monde U20 qui a lieu actuellement en Pologne. L’équipe Sénégal fera face au Nigéria. Qui a terminé parmi les meilleurs troisièmes à la suite de son match nul (1-1) jeudi contre l’Ukraine (groupe D). Les deux équipes s’affronteront lundi, au stade Widzewa de Lodz.

Auteur d’un parcours assez correct (2 victoires et 1 nul), le Sénégal a atteint son premier objectif, mais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Pour le coach, Youssouph Dabo, l’engagement reste le même. Et avec les matchs couperet, a-t-il indiqué, il n’y a plus de place aux calculs. « Il faut gagner ou rentrer à la maison. Ce n’est pas le moment de se relâcher même si on a atteint le premier objectif. Maintenant il faut qu’on continue à être compétiteur et à avancer match après match », a dit Dabo qui sait que les choses sérieuses ne font que commencer.

« Un match de huitième de finale est différent d’un match de groupe. L’adversaire sera donc difficile à jouer. Il faut que nous soyons nous-mêmes et qu’on continue à jouer notre football », a dit coach Dabo. Le sélectionneur des Lionceaux s’est réjoui que beaucoup de gens parlent de l’organisation du Sénégal qui, grâce à ses prestations, est considérée comme une équipe difficile à manœuvrer. « Les gens vont continuer à étudier cette équipe pour voir comment la mettre en difficultés. A nous, donc de continuer, à travailler pour nous améliorer à tous les niveaux », a-t-il noté.

