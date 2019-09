Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à la transition agro-écologique initié par l’Agence régionale pour l’alimentation et l’agriculture (Araa) de la Cedeao, le ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural a procédé hier au lancement de trois projets du pays retenus à la suite de l’appel à propositions.

Le Sénégal avait participé à un appel à propositions de projets visant à contribuer au développement agro-écologique dans la sous-région ouest africaine, initié par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) à travers son Agence régionale pour l’alimentation et l’agriculture (Araa). Ce Projet de la Cedeao qui est cofinancé par l’Agence française de développement (Afd), dont la participation est estimée à huit (8) millions d’euros et les bénéficiaires qui participeront avec un montant de 0,96 million d’euros, a vu la proposition de trois projets sénégalais qui ont été par la suite retenus.

C’est dans ce cadre que le ministère de l’Agriculture et de l’équipement rural a, en partenariat avec la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, organisé un atelier national de lancement des trois projets retenus pour le Sénégal. Selon le ministère de l’Agriculture, ce projet a pour objectif général d’améliorer les performances des exploitations agricoles familiales pour la sécurité alimentaire, l’accroissement des revenus et une meilleure résilience au changement climatique, tout en favorisant des processus de préservation et de restauration de l’état des écosystèmes cultivés et naturels. Dans un document mis à disposition de la presse, le ministère note que «spécifiquement, il s’agit d’accompagner la transition agro-écologique en Afrique de l’Ouest, de favoriser l’émergence, l’adoption et la diffusion des pratiques agricoles écologiquement intensives dans les exploitations familiales, et de promouvoir des modes de gestion et d’organisation favorisant cette adoption». A noter également que dans le cadre du Ptae, 15 projets de terrain (dont trois au Sénégal) ont été sélectionnés par la Cedeao sur la base d’appel à propositions en vue de la mise en œuvre d’actions innovantes en faveur de la transition agro-écologique.

Pour ce qui est du Sénégal, les projets d’appui à la résilience des exploitations familiales agro-écologiques (Parefa), le Projet yessal sunu mbay (assainir notre agriculture) et le Projet d’intensification agro-écologique et de valorisation des produits des exploitations familiales interviendront respectivement dans la zone du bassin arachidier sud, le centre-est et la région de Tambacounda, et enfin, dans la zone sylvo-pastorale et la vallée du fleuve Sénégal.

Stagiaire