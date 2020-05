Tivaouane recommande à la communauté tidiane de prier chez elle à l’occasion de la fête de l’Aïd El Fitr. L’annonce a été délivrée par Serigne Babacar Sy «Abdoul Aziz», ce mercredi, à l’occasion de la célébration de la nuit du destin communément appelée Leylatoul Qadr. Il dit : «Le Khalife général des Tidianes exhorte tous les fidèles à rester et prier chez eux pour se protéger et protéger leurs familles.» Parce que, à croire le fils de Serigne Aziz Sy «Dabakh», «la pandémie qui avait motivé toutes les précédentes restrictions dans la ville sainte, notamment la fermeture des lieux de culte, des daaras et des mausolées des Cheikh, est toujours présente et gagne davantage du terrain». Pour simplement dire, selon «Ndiol Fouta», «tout le sens de la décision de l’autorité religieuse de Tivaouane».

Entouré de Serigne Lamine Niang et Serigne Mame Ousmane Sy Amadou, il a démontré tous les fondements jurisprudentiels de la suspension provisoire par la «Hadara Malikiya». Laquelle décision, poursuit-il, «est conforme aux enseignements prophétiques en période de pandémie, et dans la lignée de la pensée de Seydi El Hadji Malick Sy». Dans son speech, il a recommandé aux fidèles «de faire des prières recommandées par Maodo pour implorer Dieu le Tout Puissant pour la fin de la pandémie mais aussi de veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes-barrières». Lesquels, poursuit-il, «ont été déjà recommandés par Dieu mais malheureusement les musulmans ne les ont pas respectés». Egalement, il leur demande «d’éviter de verser dans des futilités et mondanités qui ne sont pas conformes aux recommandations divines et de se soumettre exclusivement aux exigences de Dieu».