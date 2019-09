Moins de 72 heures seulement après s’être libéré de ses tâches de sélectionneur du Niger, François Zahoui pourrait retrouver un nouveau port d’attache, selon Africatopsports. Rien encore d’officiel. Mais des informations de Bangui annoncent des contacts établis entre le technicien ivoirien et la fédération locale pour un contrat en vue de prendre en charge les Fauves. Zahoui, finaliste de la Can 2012 avec les Eléphants, est attendu d’après les sources dans capitale centrafricaine dimanche prochain afin de finaliser les discussions. Les Fauves sont sans sélectionneur depuis le départ de l’Hispano-Suisse Raoul Savoy. Il faudra donc accélérer les choses avant la reprise des éliminatoires de la Can 2021. La Centrafrique se trouve dans le groupe E avec le Maroc, la Mauritanie et Burundi.