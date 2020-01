Favori du Ballon d’or africain 2019, Sadio Mané est arrivé ce lundi en Egypte pour participer à la cérémonie de remise prévue ce mardi. Accompagné de son staff personnel et d’une délégation du club de Liverpool, l’attaquant sénégalais s’est offert un bain de foule à son arrivée avec les fans égyptiens. A noter que Ryad Mahrez s’est excusé et ne sera donc pas présent en Egypte, et que la présence ou non de Mohamed Salah n’est officiellement pas confirmée pour l’instant.