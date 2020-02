Cheikh Bouh Diop chantera à Ndiassane cette année. Le chanteur religieux a simplement décidé de délocaliser à Ndias­sane le concert intitulé «La nuit du prophète Mou­hamed (Psl)» qu’il tenait au Grand Théâtre de Dakar depuis sept ans. «Un retour à la source», prévu le 7 février prochain à la capitale de la Khadriya, avec l’appui et l’accompagnement de toute la famille Ahloul Koun­tiyou. Selon le petit-fils du fondateur de Ndiassane qui a fait l’annonce devant la presse, «après sept longues années de présence au Grand Théâtre de Dakar, nous avons fini de démonter aux plus sceptiques que le métier de chan­teur de louange au Prophète (Psl) pouvait rivaliser avec n’importe quel autre métier. Il nous fallait simplement démontrer que nous avons notre propre public et qu’à l’instar de tous ceux qui peuvent se targuer de remplir le Grand Théâtre, nous avons les possibilités de faire le plein dans ce cadre, voire même plus. Aujourd’hui, je ne suis plus le seul à organiser au Grand Théâtre et tous s’en sortent à merveille».

Il considère ces sept années de présence à Dakar comme une mission qu’il devait accomplir et qu’aujourd’hui, avec la bénédiction de son guide, le khalife Cheikh Al Bécaye, c’est le moment du retour à la source. Con­trairement à Dakar où l’entrée était payante, cette nuit sera désormais ouverte à tous les fidèles désirant assister à la cérémonie. Laquelle sera inscrite sur l’agenda de la cité religieuse de Ndiassane.

