La cérémonie d’ouverture de ce soir va donner le ton de la Can 2019. Artistes, horaires et dispositif, tout est au point pour le spectacle qui sera proposé en lever de rideau du match entre l’Egypte et le Zimbabwe (20h Gmt).

D’abord pour le thème, ce sera «Bienvenue en Egypte». C‘est en effet autour de cette thématique que le grand spectacle aura lieu. Il y aura de la musique, des chorégraphies et des costumes représentatifs de l’Egypte ancienne dans une atmosphère enchanteresse, qui relate l’histoire des gigantesques structures mystérieuses. L’idée sera aussi de donner une belle image du continent et montrer que l’avenir appartient à l’Afrique.

Un show de 20 minutes

Le spectacle commencera à 18h, soit deux heures avant le coup d’envoi du match d’ouverture. Le show durera près de 20 minutes.

La cérémonie d’ouverture commencera d’abord par un mot du président de la Commission d’organisation, Mohamed Fadl, puis du ministre des Sports, Achraf Sobhy. Le spectacle commencera ensuite et sera assuré par le chanteur populaire égyptien Hakim. Il sera accompagné par deux artistes. Le Nigérian Femi Kuti et l’Ivoirienne Dobet Gnahoré. Les trois animeront la soirée en trois langues : l’arabe, le français et l’anglais.

«African Proud», l’hymne de la Can 2019, avec Wally Seck et Cie

Notons qu’après de longs débats menés sur les réseaux sociaux autour de l’hymne de cette Can 2019, le Comité organisateur a dévoilé mercredi, la chanson officielle de cette grande fête du football africain qui a comme titre «African Proud». DJ Moh Green a réuni les plus grandes stars africaines des musiques urbaines sur le titre «African Proud», à la gloire des nations qui vont s’affronter durant cette compétition.

Dans le clip d’ «African Proud», on retrouve le Sénégalais Wally Seck, le Malien Iba One, l’Ivoirienne Josey, le Béninois Fanicko, le Camerounais Stanley Enow, le rappeur tunisien Kafon, le Congolais Héritier Watanabe et beaucoup de célébrités invitées dont Fally Ipupa, Vanessa Mdee, Magasco, DJ Arafat ou encore Zeynab.