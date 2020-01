L’ancien international ivoirien Didier Drogba sera bel et bien présent à la cérémonie des Caf awards 2019 qui va se tenir en Egypte demain. Mais l’ex international ivoirien sera aux pays des Pharaons bien avant cette fête des étoiles, récompensant les meilleurs acteurs du football africain sur l’année civile 2019. Les étudiants de l’Université du Caire auront l’immense privilège de rencontrer la star de Chelsea. Mais pas que. Outre Drogba, il y aura l’ancien international égyptien Mido, l’ancien champion du monde 1998 Youri Djorkaeff, Clémentine Touré, sélectionneuse de l’Equipe féminine de la Côte d’Ivoire et Laura Georges, ancienne internationale française et actuelle secrétaire générale de la Fédération française de football. Selon le compte Twitter de la Caf, cette rencontre va permettre aux étudiants de l’Université du Caire de poser les questions aux légendes précitées. Un vrai instant de plaisir et de pur régal parce que ces légendes auront à partager leurs expériences avec les jeunes tout en les inspirant.

Si la cérémonie sera riche en couleurs avec le défilé des stars du football africain, l’instance continentale n’a pas lésiné sur les moyens pour le cadre qui devra l’abriter. L’évènement sera fait à l’hôtel Albatros Citadel Sahl Hasheesh de Hurgada aux pays des Pharaons. Cette enceinte attise les convoitises puisqu’elle est située sur les rives de la mer rouge. C’est dans ce lieu formidable que Sadio Mané, Mohamed Salah ou encore Riyad Mahrez sera sacré Joueur africain de l’année. En plus de ce prestigieux trophée, d’autres distinctions seront aussi attendues à l’instar de la Joueuse de l’année, du meilleur espoir africain, de l’entraîneur de l’année…

Afriquesports