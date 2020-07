A la recherche d’un joueur offensif afin d’épauler Dario Bene­detto, l’Om explore la piste Islam Slimani. Mais la priorité de André Villas-Boas demeure Mbaye Niang.

Cela fait déjà plusieurs semaines que l’intérêt du club phocéen pour l’international sénégalais du Stade Rennais est connu. Mais pour l’heure, le dossier n’a pas beaucoup avancé. Le mercato français étant actuellement sur pause, les négociations semblent à l’arrêt entre les différents protagonistes du dossier. Cela n’empêche pas André Villas-Boas d’être très optimiste puisque selon les informations obtenues par Le Phocéen, le coach portugais fait toujours de Mbaye Niang sa grande priorité du mercato estival à l’Olympique de Marseille. A tel point que l’ancien manager du Fc Porto s’entretient de manière extrêmement régulière avec l’ancien de l’Ac Milan et de Montpellier.

Un départ nécessaire pour boucler le deal ?

Au cours de leurs derniers échanges, André Villas-Boas a notamment rassuré Mbaye Niang sur les moyens de l’Olympique de Marseille, et sur la faisabilité d’un transfert cet été. Dans les faits, l’entraîneur phocéen souhaite boucler définitivement le dossier Leonardo Balerdi, avant d’inciter Jacques-Henri Eyraud à enclencher le second pour recruter l’attaquant sénégalais.

Tout n’est cependant pas si simple, et il y a fort à parier que Marseille soit dans l’obligation de réaliser une belle vente avant de pouvoir faire une offre digne de ce nom au Stade Rennais. Vraisemblablement, c’est le départ de Morgan Sanson qui reste le plus probable ; le milieu relayeur de l’Om ayant une cote toujours aussi importante en Angleterre. Bouna Sarr, valorisé à environ 15 M d’euros par la direction marseillaise, est également courtisé à l’étranger. Il se murmure dans les couloirs du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus que dès lors que l’un de ces départs sera officiel, alors Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud lanceront l’opération Mbaye Niang, estimée à 20 M d’euros par les dirigeants de Marseille.

La preuve que le Rennais est plus que jamais l’objectif de l’été sur le marché des transferts en Provence…

Avec Foot01