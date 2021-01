La légion des joueurs sénégalais en Europe ne cesse de croitre au jour le jour. Mais aujourd’hui, on retrouve de plus en plus des entraîneurs de football d’origine sénégalaise aux manettes de plusieurs clubs professionnels européens. La plupart d’ex joueurs, ils se sont reconvertis managers de football et entraînent dans certains cas des clubs dans lesquels ils ont joué. Voici le Top 3 des sénégalais à la tête d’écuries sur le vieux continent.

Mbaye Leye, entraîneur du Standard de Liège en Belgique

Formé à Dakar UC ; une académie sénégalaise, Mbaye Leye a fait ses débuts professionnels en tant que joueur en France avec le FC Lorient. Il avait joué par la suite pour Amiens SC avant de s’envoler pour la Belgique où il passa la majeure partie de sa carrière. Il a entre autre joué pour le Zulte Waregem, La Gantoise, le Sporting Lokeren, la KAS Eupen, le RE Mouscron et le Standard de Liège. A la fin de sa carrière, il a continué au bord des pelouses avec le Standard. Entraîneur adjoint entre 2019 et 2020 sous le technicien belge Michel Preud’homme, il a été officialisé en tant qu’entraîneur principal du club le 30 Décembre dernier. Sa lourde mission sera de remonter le club qui est en difficulté dans l’élite belge. Il a notamment débuté fort sa mission avec deux victoires successives.

Omar Daf, entraîneur de Sochaux en France

Latéral droit de formation, Omar Daf avait débuté sa carrière de joueur au FC Sochaux après une courte formation à Evian Thonon Gaillard. Il a porté les couleurs sochaliennes entre 1997 et 2009 avec notamment 216 apparitions. Pendant les trois années qui ont suivi le passage à Sochaux, l'ex international sénégalais est allé en Bretagne où il avait porté les couleurs du Stade Brestois sur trois saisons. Après 81 apparitions, il est revenu à Sochaux en 2012 pour une saison avant sa retraite. Entre 2013 et 2018, il s'est partagé entre entraîneur adjoint et intérimaire avant sa confirmation en tant qu'entraîneur principal en Novembre 2018. Il a renouvelé son bail en Janvier dernier et donc lié au club jusqu'à l'été 2021. Il enchaîne des performances régulières avec les Lionceaux.

Daniel Thioune, entraîneur d’Hambourg en Allemagne

Contrairement aux deux premiers, Daniel Thioune n’a jamais évolué sous les couleurs du Sénégal. Allemand de nationalité, il reste toutefois sénégalais d’origine. Daniel Thioune a passé toute sa carrière de joueur en Allemagne avec notamment Osnabrück, Lübeck et Ahlen entre 1992 et 2010. Depuis sa retraite, il est devenu entraîneur de football. Entraîneur adjoint du RW Ahlen entre 2010 et 2011, il a pris à charge l’équipe des moins de 17 ans d’Osnabrück entre 2013 et 2015 avant de prendre les U19 entre 2015 et 2017. Il est confirmé entraîneur principal du club entre 2017 et 2020. Il a fini champion de D3 allemande avec le club et une promotion en D2. Toutefois, il a rejoint Hambourg en deuxième division en 2020 et joue actuellement la montée en Bundesliga