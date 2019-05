Ibrahima Niane, buteur «On ne se fixe pas de limites»

«C’était bien dans l’ensemble, ça fait plaisir. On a fait les efforts ensemble et on a été récompensés. Le match n’était pas facile, mais l’essentiel c’est la qualification. Notre objectif c’est d’aller le plus loin possible. Mais on ne va pas se précipiter, on va prendre match par match. Il y a un match qui est devant nous, c’est contre la Pologne, on va bien se préparer pour cette rencontre et après on verra la suite.»

