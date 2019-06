Kalidou Koulibaly, défenseur : «C’était un match difficile. Je pense qu’on pouvait mettre plus de buts, mais le plus important c’est d’avoir pris les trois points. Le tournoi est long et il reste deux matchs de qualification. On verra comment aborder le match contre l’Algérie. On espère faire mieux car l’équipe va monter en puissance. On n’a pas pris de but et on va voir ce qui a manqué.»

Pape Alioune Ndiaye, milieu : «C’est toujours bien de commencer par une victoire. Il faut se concentrer sur les deux prochains matchs. Je pense qu’on a fait un match correct dans l’ensemble. En Coupe d’Afrique, il faut toujours se faire violence. On est 23 joueurs et tout le monde est capable de jouer. On peut toujours faire mieux et l’équipe s’est bien comportée. Il faut savourer et se préparer pour les prochaines sorties. L’objectif était de démarrer par une victoire.»

Idrissa Gana Guèye, milieu : «On est bien rentrés dans la compétition mais il reste d’autres matchs. Il faudra se reposer et se concentrer. Le premier match est toujours compliqué. Il reste toujours quelques réglages à faire. Aujourd’hui (hier), on a eu beaucoup d’occasions mais on n’a pas su les mettre. Il faut noter aussi qu’on n’a pas encaissé de but. Je pense aussi que c’est une bonne chose.»