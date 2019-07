Edouard Mendy, gardien des Lions

«Mettre de l’intensité contre le Kenya»

«Le moral de l’équipe est bon. On se prépare en attendant ce match. On sait qu’on doit le gagner. On a un groupe de 23 joueurs. Il y a un onze de départ, mais les autres sur le banc pourraient bien être titulaires au coup d’envoi. Donc, les joueurs qui jouent à la place de ceux qui sont forfaits font très bien le boulot. On se donne tous pour remporter les trois points. Concernant les changements, il ne faut pas tout remettre en question parce qu’on a perdu un match. Tous les matchs de la Can sont physiques. On sait qu’il va falloir mettre de l’intensité pour pouvoir inquiéter les Kenyans. Donc, on sait à quoi on va faire face. Il faudra qu’on soit costauds dans tous les compartiments du jeu. La déception a été grande pour le Peuple sénégalais, mais elle a été douloureuse pour nous joueurs. Tout ce qu’on peut leur dire, c’est qu’on va tout donner demain.»

Sada Thioub, attaquant des Lions

«Vite se relever… »

«L’état d’esprit est toujours bon. Il faudra vite se relever après la défaite contre l’Algérie et passer à autre chose. Il faut continuer à avancer dans la compétition. Ce n’est pas encore fini. C’est ma première Can. Je m’attendais à ce que ce soit difficile. Chaque match en Afrique est compliqué. Il faut toujours se battre. Le plus important, c’est de croire en notre qualification.»