Cheikhou Kouyaté : «Je pense que le plus important était de gagner et de se qualifier. L’équipe a bien géré le match. Maintenant, il faut bien se reposer pour préparer l’Ouganda. La défaite contre l’Algérie nous a fait mal et on se devait de réagir. On l’a bien fait. Il n’y a plus de calcul et on sait ce qui nous reste à faire. On va jouer contre l’Ouganda, une très belle équipe. Donc, il faut être prêt et on verra une bonne équipe du Sénégal.»

Kalidou Koulibaly : «Il y avait beaucoup de questions qui se posaient autour de notre équipe après la défaite contre l’Algérie. Je pense que le Sénégal est une grande Nation de football et on l’a montré ce soir (hier). C’était un match très difficile. Le Kenya voulait absolument gagner le match. Nous aussi on avait à cœur de le gagner. On a eu du mal à mettre ce premier but mais quand on l’a mis, on a vu que le match s’est ouvert et on a eu encore plus d’occasions. C’est ça le plus important. Il faut qu’on continue à grandir match après match parce que c’est comme ça qu’on va aller le plus loin possible.»

Lamine Gassama : «On a fait dans l’ensemble une bonne entame mais on a eu du mal à marquer ce premier but. Au fur et à mesure le match s’est décanté et on a su les mettre en difficulté en passant par les côtés. On est très contents d’avoir gagné ce match. On voulait le gagner parce qu’on avait perdu contre l’Algérie. Cette défaite nous a mis la tête à l’endroit et c’est finalement une bonne chose. On continue sur notre progression. Aujourd’hui (hier), c’est vrai que j’ai été titulaire. C’est un honneur de défendre les couleurs du Sénégal et je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Il faut continuer sur cette lancée mais il faudra confirmer contre l’Ouganda.»

Henri Saivet : «On est contents de ce résultat et on va se préparer pour le prochain match. Il faut se tenir prêt parce que ça va être compliqué et on le sait déjà. Contre l’Ouganda ce sera un match compliqué. On les a déjà joués en poule une fois. On sait que ce ne sera pas un match facile parce que ce sera un match à élimination directe. Il faut bien se reposer et bien se préparer en espérant récupérer tous les joueurs blessés.»

Idrissa Gana Guèye : «C’est une victoire importante pour nous. On savait que le Kenya allait tout faire pour nous mettre en difficulté, rester en bloc et essayer de jouer en contre. On ne les a pas donnés d’opportunités. On a gagné (3-0) et on est contents. L’objectif est le même c’est-à-dire aller jusqu’au bout. Malgré la défaite contre l’Algérie, on est restés sereins. On va prendre match après match. On va jouer l’Ouganda et on est prêts pour ce genre de compétition. Le bilan est plutôt satisfaisant. Le plus important c’était la gagne et on l’a fait.»