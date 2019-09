Moustapha Gaye, Coach des Lions

«Les joueurs ont montré beaucoup de caractère»

«Je suis très content de la réaction de l’Equipe nationale du Sénégal aujourd’hui contrairement à la fois passée. On n’était pas présent offensivement, mais je pense qu’aujourd’hui les joueurs ont montré beaucoup de caractère. C’est cela qui a fait la différence. En plus, il y avait beaucoup de solidarité. On a fait des réajustements qui ont été bénéfiques, donc bravo aux joueurs… Le match qu’on avait fait la dernière fois n’était pas un match de notre niveau. La Lituanie nous a fait déjouer. Les joueurs, aujourd’hui, ont montré beaucoup plus d’agressivité et de fierté parce qu’il n’était pas normal qu’on joue comme la dernière fois. Ce sont des matchs différents et le troisième contre le Canada sera un autre match. Nous, tout de suite, nous allons effacer ce match et passer au suivant. La mentalité de cette compétition est de donner le meilleur de nous à chaque match, beaucoup travailler à l’interne pour faire le meilleur match possible.»

Maurice Ndour, capitaine des Lions

«On avait une chance de les battre»

«On avait vraiment une chance et on croyait qu’on allait les battre vu la façon qu’on a commencé la première période. Même au quatrième quart temps, ils étaient à 5 points. Mais ce sont les fautes qui nous ont empêchés d’être agressifs en défense. Je suis très fier de mes coéquipiers, ils sont venus avec une bonne mentalité. Ils se sont battus comme des Lions et c’est tout ce qu’on veut, se battre sur le terrain. On aura un bon résultat pour le prochain match. L’essentiel est de montrer qu’on a une fierté en nous, et qu’on ne peut pas se laisser ridiculiser. Le prochain match contre le Canada, on va le jouer avec la même mentalité. Il n’y a plus de recul, aller jusqu’au bout et ne pas baisser les bras.»

Avec wiwsport.com