Djiby Fall, coach Génération Foot

«On a tenu tête à une très grande équipe du Za­ma­lek»

«L’objectif c’était de gagner ce match même si, comme vous le dites, l’adversaire a dominé. Mais en termes d’occasions nous en avions eu plus raison pour laquelle nous avons gagné. Je pense que même s’il y a une domination c’est par moments. Et c’est normal car on n’a pas encore démarré notre championnat alors que l’adversaire a 34 matchs dans les jambes. Il fallait gêner l’adversaire parce que nous savions que c’est une équipe qui avait du rythme et qui avait beaucoup de matchs dans les jambes. C’est ce qui explique qu’il y a eu des moments où les joueurs étaient fatigués à cause du déficit de matchs. Du coup, vers la fin on a souffert et c’est pour cette raison que l’adversaire nous a acculés. Mais ce qu’il faut se féliciter c’est qu’on a tenu tête à une très grande équipe du Zamalek. Donc il faut encourager nos joueurs et continuer encore à travailler pour aller chercher la qualification en Egypte.»

Djibril Thialaw Diaw, Capitaine Gf

«Si on fait la même chose en Egypte nous allons nous qualifier»

«Le but encaissé a été un coup sur la tête. Mais cela arrive dans le football. C’est à nous d’être de grands joueurs, d’être beaucoup plus expérimentés même si on est jeunes. Il faut avoir la maturité de tenir tête à de grandes équipes, comme on l’a fait aujourd’hui Je pense que si on fait la même chose en Egypte nous allons nous qualifier.»

Milutin Sredojevic, coach Zamalek«Impensable de perdre en Egypte»

«Les joueurs de Génération Foot ont joué un excellent match, tactiquement ils étaient au top. Mais nous on leur a offert les occasions qu’ils ont marquées avec des pertes de balle. Mais on a 4 joueurs qui étaient absents aujourd’hui. Ils seront disponibles pour jouer au Caire en plus de nos spectateurs, nos stades et des conditions dans lesquelles on a l’habitude de jouer, on aura l’avantage. De toute façon c’est impensable de perdre en Egypte. Et on a assez de temps pour préparer le match re­tour.»

nfniang@lequotidien.sn