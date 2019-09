Serigne Saliou Dia, entraineur du Sénégal

«On va aller en Guinée avec un état d’esprit très positif»

«On avait en face de nous une équipe guinéenne très bonne et expérimentée avec des individualités. Les Guinéens sont très bien organisés défensivement. Ils avaient un bloc bas. Ce qui nous a beaucoup gênés. Mais dans l’ensemble, nous avons décroché une victoire extrêmement importante. C’est prometteur pour la suite. On a un mois pour se préparer.»

Lappé Banguoura, entraineur de la Guinée

«Nous sommes tombés sur une équipe sénégalaise très solide»

«Le Sénégal a livré un très grand match. Nous sommes tombés sur une équipe sénégalaise très solide. D’abord sur le plan tactique, ce qui a nous empêché en première mi-temps de pouvoir imposer notre jeu défensivement, et sur le plan offensif, ce qui a fait que nous avons enregistré beaucoup de pertes sur les côtés. Ce qui a certainement poussé notre équipe à rester très bas parce que nous ne sommes pas prêts physiquement. On était venus chercher un bon résultat et je pense que le 1-0 n’est pas mauvais en déplacement. On trouvera les voies et moyens pour chercher la qualification tout en respectant l’adversaire.»

