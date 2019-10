Serigne Saliou Dia, entraineur des Lions Locaux : «On a assisté à une très belle opposition entre deux belles équipes qui ont chacune essayé d’avoir la main mise sur le jeu. On joue pour gagner tous nos matchs quelles que soient les conditions. Je félicite l’Equipe du Bénin qui a fait un bon match. Il fallait les pousser à la fatigue. On est à domicile. Le public est avec nous. A nous de rendre fier ce public. Il faut aussi comprendre qu’on prépare pendant ce tournoi, le Chan contre la Guinée. Il faut aussi qu’on se mette dans la tête qu’on joue des matchs pour les gagner.»

Moussa Latoundji, entraineur du Bénin : «J’avais dit que le Sénégal avait une bonne équipe. Mais je regrette simplement le calendrier de l’organisation. Je crois qu’à l’avenir, il faudra rectifier cela. Ce n’est pas évident d’avoir seulement 24 heures de temps de récupération, alors que l’adversaire a eu plus de temps que nous. C’est inadmissible. C’est pourquoi, physiquement, on n’était plus dedans. On va continuer à préparer les prochaines échéances. Je suis l’adjoint du sélectionneur de l’équipe A. je crois qu’on peut encore compter sur ces jeunes qui sont dans cette équipe.»

