Serigne Saliou Dia, entraineur des Lions locaux : «Nous rendons grâce à Dieu. Je profite de l’occasion pour féliciter le Mali qui a une bonne équipe qui m’a impressionné dans ce tournoi. Il fallait mettre un peu plus d’intensité dans ce match et utiliser la vitesse pour avoir la main mise sur le match. Et je tiens à féliciter mes joueurs qui ont fait un excellent match ce soir. Le plus important est devant nous. Il ne faut pas faire ce match et s’arrêter. On va reprendre le travail, mieux se concentrer pour faire un bon match dimanche. Une finale, ce n’est pas pour l’entraineur, mais pour les joueurs. C’est à eux de tout faire pour gagner ce match. Et je pense qu’avec l’apport du public, on aura quelque chose avec ces jeunes.»

Diane Nouhoum, entraineur du Mali : «On savait qu’on allait avoir un match très difficile. On avait comme ambition d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Il y a les éliminatoires du Chan qui arrivent. C’était très difficile face à une bonne équipe du Sénégal. Je n’aime pas quand je perds un match, chercher à trouver des excuses.»