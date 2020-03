Jürgen Klopp, entraineur de Liverpool

«Je ne comprends pas pourquoi ils jouent de cette manière»

«Pour être honnête, je cherche les bons mots. Notre erreur principale a été de marquer notre deuxième but trop tard. On a marqué lors des prolongations ! Les 90 minutes ont été exceptionnelles, notre jeu a été incroyable. Les joueurs ont joué un match merveilleux. On a marqué le deuxième but et après on en a encaissé deux, on a pris des buts qu’on ne devrait pas prendre. C’est difficile d’expliquer ces buts ce soir, mais c’est comme ça. Les gars se sont bien battus et je ne peux que remercier tout le monde pour ce parcours en Ligue des Champions… Nous reviendrons. Je suis heureux de notre performance. C’est difficile de jouer contre une équipe comme celle-ci. Je ne comprends pas pourquoi ils jouent de cette manière avec les qualités qu’ils ont. Je ne comprends vraiment pas. Je réalise que je suis vraiment un mauvais perdant, surtout quand mes gars font autant d’efforts sur le terrain. Je sais que nous avons vécu de beaux moments ces deux dernières années, mais aujourd’hui, tout était contre nous lors des moments décisifs.»

Thomas Tuchel, entraineur du Psg

«C’était spécial»

«On a joué comme une équipe et cette équipe est fiable. C’était nécessaire de montrer ça. Félicitations, c’était un plaisir d’être coach pour moi aujourd’hui. On a eu une bonne atmosphère dans le bus pendant l’arrivée avec les ultras. On a chanté ensemble, c’était spécial. Avant le match, je me suis dit que c’était exactement l’état d’esprit qu’il fallait sur le terrain. Normalement, le foot est une relation entre le spectateur et l’équipe et ça donne une énergie spéciale. C’était plus difficile aujourd’hui mais l’équipe a été formidable…»