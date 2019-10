Dans l’affaire des 94 milliards, c’est Dame justice qui doit mettre ses plus beaux atours pour nous montrer le chemin en éclairant notre lanterne. Il y a tellement d’accusations et de contre-accusations que les suiveurs du dossier peuvent se perdre dans les tiroirs. Le Doyen des juges sera jugé sur pièce, sur sa capacité à diligenter l’enquête, qui dépasse désormais les personnes de Sonko et de Mamour Diallo. C’est une affaire de gros sous et on n’a pas le droit de la mettre sous le coude.