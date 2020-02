Prévue ce week-end, l’ouverture de la nouvelle saison du cham­pionnat local va subir un retard. Les clubs vont devoir patienter une semaine pour se lancer dans la compétition. A l’origine de ce report, l’affiliation des clubs. Selon le journal Record, le Bureau fédéral a décidé de repousser l’ouverture de la saison pour permettre aux clubs d’être en règle. «C’est presque neuf clubs qui n’ont pas encore déposé leurs licences. On peut citer Bopp (garçons), Slbc (garçons et filles), Ugb (garçons et filles) Saltigué (filles), Mermoz (garçons), Louga Bc (garçons), Rail (garcons, As Thiès (garcons), entre autres… La fédération a pris la décision de reporter d’une semaine pour des forfaits. Toutefois, il faut noter que l’As Douanes, Asfa et Duc ont rempli les conditions administratives», confie une source fédérale. La nouvelle date retenue est le 15 février. Rappelons que l’Ascvd est la championne en titre pour le N1 Féminin et l’As Douanes en N1 Masculin.