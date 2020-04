Le patron de la Nba, Adam Silver, a réitéré vendredi qu’il n’était pas en mesure de prendre une quelconque décision quant au sort de la saison, suspendue à cause du coronavirus, tout en étudiant les options pour la mener à bout.

«Sur la foi de divers rapports que nous avons reçus, notamment des responsables de la santé publique (…), nous ne sommes pas en mesure de prendre une décision. Et on ne sait pas quand nous le serons», a déclaré Silver lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Il y a une semaine, le commissaire de la Nba avait prévenu qu’il ne se prononcerait pas avant le mois de mai, compte tenu des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Etats-Unis qui a fait plus de 36 000 morts et 700 000 cas d’infection.