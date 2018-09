L’Equipe nationale de natation s’est bien battue toute la semaine aux 13es championnats d’Afrique de natation à Alger avec 2 nouveaux records du Sénégal en Relais Mixte 4×100 m Nage libre en bassin de 50m et en Relais Mixte 4×100 m 4 Nages en bassin de 50m. Adama Niane, Ndèye Tabara Diagne, Adama Thiaw Ndir et Jeanne Boutbien ont réalisé un Nouveau record du Sénégal Relais Mixte 4×100 m Nage libre en bassin de 50m avec un temps de 3’56.86. Et lors de la 4ème journée, Ada Thioune, Adama NIiane, Adama Thiaw Ndir et Jeanne Boutbien ont battu par deux fois le record du Sénégal du Relais Mixte 4×100 m 4 Nages en bassin de 50m avec un temps de 4’25.60. Ces championnats ont été dominés par l’Egypte, l’Afrique du Sud et l’Algérie.

Avec wiwsport