La Caf, à l’instar d’autres confédérations, peine à programmer les épreuves réservées aux sélections nationales. Pour la prochaine Can dont la phase finale devrait avoir lieu du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun, le flou reste de mise en ce qui concerne la suite du programme des éliminatoires. Pour le Chan, l’instance africaine garde l’espoir de voir cet évènement se tenir au courant de cette année. Pour le Secrétaire général de la Caf, «on ne prendra aucun risque. On ne jouera que dans les meilleures conditions» et ça sera au Cameroun.

A ce stade, l’option la plus simple serait de reporter le Chan d’un an, en avril 2021. Mais la Caf réfléchit encore à de nouvelles solutions. Et l’une des dernières idées serait de jouer le Chan au mois de janvier prochain. Une hypothèse qui peut devenir réalité si jamais la Fifa annule ses prochaines dates d’août, septembre et novembre, toutes consacrées aux matchs internationaux et aux éliminatoires pour différentes compétitions.

La Caf attend donc la décision finale concernant les prochaines dates Fifa avant de poursuivre son raisonnement.