Pays-hôte du Chan 2020 (du 4 au 25 avril) et de la Can 2021 (dates à définir), le Cameroun s’apprête à vivre une semaine déterminante avec la visite d’une délégation de la Caf.

Au terme de la mission, des dates seront arrêtés Mais déjà on apprend, selon une source au Cocan 2021, que le tirage au sort du Chan 2020 aura lieu le 17 février 2020 à Yaoundé. Cette date a été fixée à l’issue des premiers échanges entre les responsables de la Caf et ceux du Cocan, ce lundi 13 janvier 2020.