Face à la pandémie du coronavirus qui continue de sévir, la Caf (Confédération africaine de football), après avoir consulté le Cocan Cameroun, a reporté le Chan 2020 à une date ultérieure. Mais la question se pose déjà sur une probable nouvelle date du tournoi. Sur les ondes de CIS Medias (Guinée), Abdel Bah, Secrétaire général de la Caf, n’exclut pas une tenue du Chan l’an prochain. «Aujourd’hui, on n’a pas véritablement de scénarios sur le table. Ce sera en fonction de la situation globale. Mais l’organisation du Chan l’année prochaine n’est pas exclue», a confié le successeur de Mouad Hajji. Par ailleurs, Abdel Bah indique que les dates des demi-finales des coupes interclubs de la Caf sont maintenues, pour l’instant. Et il n’y a toujours pas encore de dates pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can 2021 reportées quelques jours plus tôt.

Africatopsports